Гуцул обсудила в Москве сотрудничество Гагаузии и России

В мероприятии принимали участие вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, депутат парламента Молдавии Александр Суходольский, представитель Народного собрания Гагаузии в России Сергей Гайдаржи и представители гагаузской диаспоры. Круглый стол организован Культурно-образовательным центром Молдовы в России.
Как пишет ТАСС, глава автономии Евгения Гуцул в рамках мероприятия отметила, что Россия «всегда помогает» автономии. Борис Чернышов заявил, что Россия «всегда будет поддерживать Гагаузию».
Гагаузия — автономия на юге Молдавии. Выступает за сближение с Россией. Действующие власти Молдавии поддерживают евроинтеграцию.