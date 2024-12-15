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Гуцул обсудила в Москве сотрудничество Гагаузии и России

В Москве прошло мероприятие, посвященное 30-летию принятию закона об особом статусе Гагаузии. На круглом столе обсуждалось взаимодействие автономии с Россией.

Источник: РИА "Новости"

В мероприятии принимали участие вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, депутат парламента Молдавии Александр Суходольский, представитель Народного собрания Гагаузии в России Сергей Гайдаржи и представители гагаузской диаспоры. Круглый стол организован Культурно-образовательным центром Молдовы в России.

Как пишет ТАСС, глава автономии Евгения Гуцул в рамках мероприятия отметила, что Россия «всегда помогает» автономии. Борис Чернышов заявил, что Россия «всегда будет поддерживать Гагаузию».

Гагаузия — автономия на юге Молдавии. Выступает за сближение с Россией. Действующие власти Молдавии поддерживают евроинтеграцию.