Гренеллу 58 лет. Трамп высоко оценил его работу перед отставкой, назвав «величайшим исполнителем всех времен, на любой должности». В 2020-м Трамп отправил его договариваться с Сербией о признании Косово, во время поездки Гренелл предложил переименовать промышленное водохранилище Уджман, соединяющее Косово и Сербию, в «озеро Трампа» для увековечивания заслуг президента, однако переговоры провалились.