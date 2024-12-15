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Трамп назначил спецпосланника по «горячим точкам»

Бывший глава Нацразведки Ричард Гренелл станет спецпредставителем президента США Дональда Трампа по особым поручениям, об этом избранный президент сообщил в Truth Social.

Источник: Reuters

«Рик будет работать в некоторых наиболее горячих точек мира, включая Венесуэлу и Северную Корею. Рик всегда будет бороться за мир через силу, и всегда будет ставить АМЕРИКУ на ПЕРВОЕ место», — добавил Трамп.

Гренелл во время первого срока республиканца (январь 2017 — январь 2021) был послом в Германии, затем исполнял обязанности директора Национальной разведки США (февраль—май 2020 года). Также он служил специальным представителем президента на мирных переговорах Сербии и Косово.

Гренеллу 58 лет. Трамп высоко оценил его работу перед отставкой, назвав «величайшим исполнителем всех времен, на любой должности». В 2020-м Трамп отправил его договариваться с Сербией о признании Косово, во время поездки Гренелл предложил переименовать промышленное водохранилище Уджман, соединяющее Косово и Сербию, в «озеро Трампа» для увековечивания заслуг президента, однако переговоры провалились.

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