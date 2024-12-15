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В Лондоне прошла демонстрация против повышения арендной платы за жилье

Арендная плата за жилье на юго-востоке Лондона с времен пандемии поднялась на 40%.

Источник: Аргументы и факты

В Лондоне прошел митинг, организованный объединением арендаторов, протестующих против резкого повышения арендной платы. Об этом сообщает газета Guardian.

По информации издания, в субботу участники собрались в британской столице, чтобы выразить недовольство ростом цен на аренду жилья. Организатором акции стало объединение «Союз арендаторов Лондона», которое заявило, что в протесте приняли участие около 500 человек.

Один из митингующих рассказал, что на юго-востоке Лондона арендные ставки увеличились на 40% с начала пандемии.

Ранее стало известно, что почти две трети собственников за последний год повысили цены на жилье для старых арендаторов.