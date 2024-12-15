Трамп выдвинул главу Truth Social на должность главы совета по разведке

Избранный американский лидер Дональд Трамп выдвинул главу социальной сети Truth Social Девина Нуньеса на пост председателя Консультативного совета по разведке. Об этом новый глава Белого дома заявил в Truth Social.
Трамп отметил, что опыт Нуньеса на посту председателя комитета по разведке Палаты представителей позволят ему успешно справляться с новыми задачами.
Ранее Трамп предложил инвестора и миллиардера Томаса Баррака на должность американского посла в Анкаре. Отмечалось, что если назначение состоится, то он станет десятым миллиардером в администрации новой президента Соединенных Штатов.
До этого Трамп также заявлял, что его советником станет адвокат Алина Хабба. По его словам, она уже стала «бесценным советником» для предвыборного штаба и переходной команды.