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Трамп выдвинул главу Truth Social на должность главы совета по разведке

Избранный глава Белого дома сообщил о назначении в социальных сетях.

Источник: Аргументы и факты

Избранный американский лидер Дональд Трамп выдвинул главу социальной сети Truth Social Девина Нуньеса на пост председателя Консультативного совета по разведке. Об этом новый глава Белого дома заявил в Truth Social.

Трамп отметил, что опыт Нуньеса на посту председателя комитета по разведке Палаты представителей позволят ему успешно справляться с новыми задачами.

Ранее Трамп предложил инвестора и миллиардера Томаса Баррака на должность американского посла в Анкаре. Отмечалось, что если назначение состоится, то он станет десятым миллиардером в администрации новой президента Соединенных Штатов.

До этого Трамп также заявлял, что его советником станет адвокат Алина Хабба. По его словам, она уже стала «бесценным советником» для предвыборного штаба и переходной команды.