Соперник Шольца Мерц заявил о политической изолированности канцлера

По словам Мерца, лидеры европейских стран утратили желание встречаться с канцлером Германии, которого он охарактеризовал как пассивного и склонного читать лекции вместо диалога. Политик подчеркнул, что важные международные события проходят без участия Шольца. В качестве примера он привел переговоры Эммануэля Макрона, Дональда Трампа и Владимира Зеленского на открытии Нотр-Дама. Мерц добавил, что канцлер был приглашен на это мероприятие, но, по всей видимости, не выразил желания посетить Париж.