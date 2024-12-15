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Соперник Шольца Мерц заявил о политической изолированности канцлера

Все важные политические мероприятия проходят без Шольца.

Источник: Аргументы и факты

Кандидат на пост канцлера Германии от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что Олаф Шольц оказался политически изолированным в Евросоюзе.

Об этом сообщает агентство DPA.

По словам Мерца, лидеры европейских стран утратили желание встречаться с канцлером Германии, которого он охарактеризовал как пассивного и склонного читать лекции вместо диалога. Политик подчеркнул, что важные международные события проходят без участия Шольца. В качестве примера он привел переговоры Эммануэля Макрона, Дональда Трампа и Владимира Зеленского на открытии Нотр-Дама. Мерц добавил, что канцлер был приглашен на это мероприятие, но, по всей видимости, не выразил желания посетить Париж.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер высказал мнение, что канцлер Германии Олаф Шольц после выборов в стране может остаться на своем посту, либо стать главой МИД или главой министерства финансов.