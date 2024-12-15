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В четырех странах обеспокоились риском восстаний вслед за Сирией

Лидеры Египта, Иордании, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обеспокоены, что свержение сирийского президента Башара Асада может вызвать беспорядки в их государствах. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на аналитиков, а также источники среди должностных лиц и дипломатов.

Источник: AP 2024

Собеседники издания выразили беспокойство и будущим Сирии, в связи с риском этой страны «погрузиться в хаос».

Когда Асад сбежал из страны, арабские государства проявили осторожность и в публичных заявлениях призвали сирийцев обеспечить инклюзивность транзита власти и сохранить государственные институты. Представители повстанцев встретились с послами семи арабских стран и постарались заверить, что дипломатические миссии находятся в безопасности. Впрочем, напоминает WP, опасения арабских стран были очевидны с самого начала наступления, когда главы МИД просили их остановиться и начать переговоры с правительством Сирии.

«Их беспокоит вакуум власти в Сирии. Они обеспокоены способностью исламистов заполнить этот вакуум, укрепиться в Сирии и распространить свое влияние», — объяснил профессор международных отношений Лондонской школы экономики и политических наук Фаваз Гергес.

По данным WP, нигде страх перед возможными беспорядками так не силен, как в Египте. Президент Абдель Фатах Ас-Сиси провел масштабные репрессии в Египте, чтобы разрушить движение «Братьев-мусульман» (признано в России террористическим и запрещено), но многие египтяне все еще сочувствуют им, и перспектива усиления исламистских группировок Сирии является для политика «идеологической, экзистенциальной угрозой», пишет издание.

Правительства арабских стран надеялись, что с возвращением Сирии в Лигу арабских государств и прочей реинтеграцией, Асад проведет внутренние реформы, а связи Сирии с Ираном ослабнут. «Башар все же разочаровал нас. Он не выполнил ни одного из своих обещаний», — сказал газете Али Шихаби, саудовский бизнесмен с тесными связями с королевской семьей.