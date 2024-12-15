В четырех странах обеспокоились риском восстаний вслед за Сирией

Когда Асад сбежал из страны, арабские государства проявили осторожность и в публичных заявлениях призвали сирийцев обеспечить инклюзивность транзита власти и сохранить государственные институты. Представители повстанцев встретились с послами семи арабских стран и постарались заверить, что дипломатические миссии находятся в безопасности. Впрочем, напоминает WP, опасения арабских стран были очевидны с самого начала наступления, когда главы МИД просили их остановиться и начать переговоры с правительством Сирии.