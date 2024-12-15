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JW: власти Украины продают основные активы фондам Запада

Сырьевые компании на Украине находятся под угрозой из-за возможной конфискации активов.

Источник: Аргументы и факты

Власти Украины помогают международным инвестиционным фондам выкупить основные активы украинского государства. Об этом сообщает Junge Welt.

Отмечается, что сырьевые компании на Украине находятся под угрозой из-за возможной конфискации активов, что приведет к падению цен на них и возможности выкупа фондами Запада.

По словам автора материала, гендиректором американской Veon, которая вместе с фондом Blackrock и другими инвесторами планирует поглотить компанию мобильной связи «Киевстар», является экс-глава минобороны Соединенных Штатов Майк Помпео.

Ранее сообщалось, что Украина отложила подписание соглашения о сотрудничестве в области добычи и переработки полезных ископаемых с США до прихода к власти избранного американского лидера Дональда Трампа.

До этого кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников заявлял, что Зеленский хочет продать ресурсы и народ Украины Соединенным Штатам, чтобы получить от них дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории.