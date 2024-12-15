И.о. президента Южной Кореи пообещал Байдену сохранить альянс с США

Исполняющий обязанности южнокорейского лидера премьер Хан Док Су провел в переговоры по телефону с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, в ходе которых пообещал ему поддерживать альянс двух государств. Об этом сообщает агентство Ренхап.
«Правительство будет проводить нашу дипломатическую политику и политику в области безопасности без сбоев и работать над тем, чтобы альянс Южной Кореи и США продолжал сохраняться и развиваться без колебаний», — сказал он.
Хан Док Су отметил, что важно укреплять совместную оборону, в том числе на фоне сотрудничества между Россией и Китаем.
По словам Байдена, прочный союз между Сеулом и Вашингтоном остается неизменным.
14 декабря стало известно, что южнокорейский парламент поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю. Отмечалось, что соответствующее решение поддержали 204 человека, а против высказались 85.
До этого сообщалось, что Юн Сок Ёль может быть арестован. Представитель спецгруппы следователей заявлял, что сейчас рассматривается возможность проведения в резиденции главы государства обыска.