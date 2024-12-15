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Пушков: Рютте использует российскую «угрозу» для выбивания денег

Рютте призвал направить на нужды НАТО часть пенсий и соцвыплат стран ЕС.

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте использует речи о «российской угрозе» для того, чтобы убедить жителей европейских государств в том, что их налоги следует направлять военные цели, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Болтовня о “свободе” нужна Рютте для того, чтобы привить европейцам “военное мышление” и побудить их дать согласие на то, чтобы их пенсии и социальные выплаты были перенаправлены на военные цели и на перевод ЕС на военные рельсы», — написал он в Telegram.

Кроме того, глава комиссии Совфеда по информполитике также отметил, что свободы, о которой высказывается генсек НАТО, в Европе уже не существует, а «на смену ей приходит диктатура».

«В Европе уже нет подлинной свободы — вместо неё либеральная полудиктатура, стремящаяся к превращению в полную диктатуру», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Рютте призвал направить на нужды Североатлантического альянса часть пенсий и соцвыплат стран ЕС.

НАТО