Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте использует речи о «российской угрозе» для того, чтобы убедить жителей европейских государств в том, что их налоги следует направлять военные цели, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Болтовня о “свободе” нужна Рютте для того, чтобы привить европейцам “военное мышление” и побудить их дать согласие на то, чтобы их пенсии и социальные выплаты были перенаправлены на военные цели и на перевод ЕС на военные рельсы», — написал он в Telegram.
Кроме того, глава комиссии Совфеда по информполитике также отметил, что свободы, о которой высказывается генсек НАТО, в Европе уже не существует, а «на смену ей приходит диктатура».
«В Европе уже нет подлинной свободы — вместо неё либеральная полудиктатура, стремящаяся к превращению в полную диктатуру», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Рютте призвал направить на нужды Североатлантического альянса часть пенсий и соцвыплат стран ЕС.