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Трамп назначил Ричарда Гренелла спецпосланником по особым миссиям

Он будет работать в самых напряженных точках мира, включая Венесуэлу и Северную Корею.

Избранный президент США Дональд Трамп назначил Ричарда Аллена Гренелла своим специальным посланником для работы в наиболее напряжённых регионах мира, включая Венесуэлу и Северную Корею.

Об этом говорится в заявлении Трампа, опубликованном в его социальной сети Truth Social.

Трамп отметил, что Гренелл возьмёт на себя координацию международных миссий в «горячих точках» планеты.

Гренелл прежде занимал должности посла США в Германии, исполняющего обязанности директора Национальной разведки, а также специального посланника по переговорам между Сербией и Косово. В течение восьми лет он работал в Совете Безопасности ООН, где курировал вопросы, связанные с Северной Кореей и другими странами.

Трамп подчеркнул, что Гренелл будет продолжать придерживаться подхода «достижение мира через силу» и следовать принципу «Америка прежде всего».

Ранее Дональд Трамп выдвинул главу социальной сети Truth Social Девина Нуньеса на пост председателя Консультативного совета по разведке.

Трамп Дональд