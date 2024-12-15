Трамп назначил Ричарда Гренелла спецпосланником по особым миссиям

Гренелл прежде занимал должности посла США в Германии, исполняющего обязанности директора Национальной разведки, а также специального посланника по переговорам между Сербией и Косово. В течение восьми лет он работал в Совете Безопасности ООН, где курировал вопросы, связанные с Северной Кореей и другими странами.