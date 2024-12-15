Трамп назначил Ричарда Гренелла спецпосланником по особым миссиям

Избранный президент США Дональд Трамп назначил Ричарда Аллена Гренелла своим специальным посланником для работы в наиболее напряжённых регионах мира, включая Венесуэлу и Северную Корею.
Об этом говорится в заявлении Трампа, опубликованном в его социальной сети Truth Social.
Трамп отметил, что Гренелл возьмёт на себя координацию международных миссий в «горячих точках» планеты.
Гренелл прежде занимал должности посла США в Германии, исполняющего обязанности директора Национальной разведки, а также специального посланника по переговорам между Сербией и Косово. В течение восьми лет он работал в Совете Безопасности ООН, где курировал вопросы, связанные с Северной Кореей и другими странами.
Трамп подчеркнул, что Гренелл будет продолжать придерживаться подхода «достижение мира через силу» и следовать принципу «Америка прежде всего».
Ранее Дональд Трамп выдвинул главу социальной сети Truth Social Девина Нуньеса на пост председателя Консультативного совета по разведке.