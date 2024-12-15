Александр Ведерников принял участие в XXII Съезде партии «Единая Россия»

Большое внимание на съезде было уделено работе первичных отделений партии, именно они должны взять на себя основную инициативу для представления интересов жителей. Кроме того, Президент поручил запустить в регионах проект «Время героев» по подготовке участников СВО для работы в органах власти и корпорациях. Есть хороший опыт поддержки губернатором Игорем Кобзевым наших участников федерального проекта. Сегодня здесь с нами ребята, которые принимали участие в специальной военной операции и победили на выборах «ЕДГ — 2024». Важно, отметил президент, что «Единая Россия» работает именно там, где решается судьба страны", — прокомментировал итоги съезда Александр Ведерников.