Председатель Законодательного собрания Иркутской области, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ведерников принял участие в XXII Съезде партии «Единая Россия», который прошёл в Москве в Национальном центре «Россия». Участники съезда подвели итоги работы за год, обсудили изменения в Народной программе, а также определили задачи партии на ближайшие два года. Перед делегатами выступил президент России Владимир Путин, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ИРО «Единой России».
"Обозначенные президентом направления работы и принятые на Съезде решения дадут нам новый импульс, чтобы двигаться дальше единой командой по заданному курсу, чтобы наша страна становилась сильнее и могущественней. Сегодня, когда решается судьба Родины, как никогда важно слышать друг друга, выстраивать диалог. Принято решение дополнить Народную программу конкретными наказами избирателей, привлекать людей, общественные институты к контролю за работой властей.
Большое внимание на съезде было уделено работе первичных отделений партии, именно они должны взять на себя основную инициативу для представления интересов жителей. Кроме того, Президент поручил запустить в регионах проект «Время героев» по подготовке участников СВО для работы в органах власти и корпорациях. Есть хороший опыт поддержки губернатором Игорем Кобзевым наших участников федерального проекта. Сегодня здесь с нами ребята, которые принимали участие в специальной военной операции и победили на выборах «ЕДГ — 2024». Важно, отметил президент, что «Единая Россия» работает именно там, где решается судьба страны", — прокомментировал итоги съезда Александр Ведерников.