Досрочные местные выборы проходят в двух районах Иркутской области

Жители выбирают главу Казачинского сельского поселения в Казачинско-Ленском и главу Карымского муниципального образования в Куйтунском районе. Обе избирательные кампании — досрочные. На должность претендуют 6 и 4 кандидата соответственно. Выборы проходят в один день, голоса жителей предстоит подсчитать шести участковым избирательным комиссиям. Ранее «АиФ-Иркутск» рассказывали, что пять районов области в 2025 году преобразуют в муниципальные округа — там больше не будет местных выборов. Это Иркутский, Качугский, Жигаловский, Нукутский и Заларинский районы. Ранее такая же реформа местного самоуправления прошла в Чунском и Усть-Илимском районах.