В каких направлениях планируют сотрудничать Узбекистан и Таиланд

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Перспективные направления сотрудничества обсудили представители Генконсульства Узбекистана в Бангкоке, сообщает ИА «Дунё».
«Представители Генерального консульства Узбекистана в Бангкоке встретились с заместителем председателя Центрального исламского совета Таиланда, доктором Абдуллой Нумсуком», — говорится в сообщении.
К диалогу также пригласили сотрудников АО «Uzbekistan Airways» в Бангкоке и местных туркомпаний.
Тайской стороне рассказали о потенциале паломнического туризма, инвестиционных и торговых возможностях Узбекистана.
«Было отмечено, что существует возможность для расширения взаимовыгодного сотрудничества в сферах образования, религиозного и культурного обмена», — говорится в сообщении.
Участники встречи договорились организовать визит делегации тайских мусульманских лидеров и деловых кругов в Узбекистан.