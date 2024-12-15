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В каких направлениях планируют сотрудничать Узбекистан и Таиланд

Республику посетит делегация тайских мусульманских лидеров и деловых кругов.

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Перспективные направления сотрудничества обсудили представители Генконсульства Узбекистана в Бангкоке, сообщает ИА «Дунё».

«Представители Генерального консульства Узбекистана в Бангкоке встретились с заместителем председателя Центрального исламского совета Таиланда, доктором Абдуллой Нумсуком», — говорится в сообщении.

К диалогу также пригласили сотрудников АО «Uzbekistan Airways» в Бангкоке и местных туркомпаний.

Тайской стороне рассказали о потенциале паломнического туризма, инвестиционных и торговых возможностях Узбекистана.

«Было отмечено, что существует возможность для расширения взаимовыгодного сотрудничества в сферах образования, религиозного и культурного обмена», — говорится в сообщении.

Участники встречи договорились организовать визит делегации тайских мусульманских лидеров и деловых кругов в Узбекистан.