Проведение прямой линии укрепили медиавлияние Текслера

Общение губернатора с населением и журналистами в этом году продлилось порядка 3 часов, был поставлен абсолютный рекорд по количеству поступивших на линию обращений, их насчиталось более 10 тысяч. Все поднятые гражданами ситуации и проблемы будут находиться на контроле областного правительства.