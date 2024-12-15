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Проведение прямой линии укрепили медиавлияние Текслера

Агентство политических и экономических коммуникаций подготовило свежий обзор информационных кампаний в российских регионах по итогам уходящей недели.

Источник: РИА "Новости"

Как и обычно, в топ-10 входят пять негативных кейсов и пять позитивных.

На третьей позиции сводного рейтинга и на второй по позитивности эксперты отметили позитивный медиафон вокруг губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Поводом для такого решения аналитики назвали успешное проведение главой Южного Урала прямой линии.

Общение губернатора с населением и журналистами в этом году продлилось порядка 3 часов, был поставлен абсолютный рекорд по количеству поступивших на линию обращений, их насчиталось более 10 тысяч. Все поднятые гражданами ситуации и проблемы будут находиться на контроле областного правительства.

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