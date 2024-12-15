Проведение прямой линии укрепили медиавлияние Текслера

Как и обычно, в топ-10 входят пять негативных кейсов и пять позитивных.
На третьей позиции сводного рейтинга и на второй по позитивности эксперты отметили позитивный медиафон вокруг губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Поводом для такого решения аналитики назвали успешное проведение главой Южного Урала прямой линии.
Общение губернатора с населением и журналистами в этом году продлилось порядка 3 часов, был поставлен абсолютный рекорд по количеству поступивших на линию обращений, их насчиталось более 10 тысяч. Все поднятые гражданами ситуации и проблемы будут находиться на контроле областного правительства.