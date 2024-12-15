Олбани
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарышкин заявил, что не общался с главой ЦРУ Бернсом об «Орешнике»

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФСергей Нарышкин заявил РИА Новости, что не общался нынешним директором ЦРУУильямом Бернсом по вопросу Орешника.

Источник: РИА "Новости"

«Нет, не общался», — рассказал агентству Нарышкин. До этого в пресс-службе СВР заявили, что после применения новейшей ракеты средней дальности «Орешник» НАТО опасается ответа России на акты агрессии в ее адрес.

По данным СВР, Североатлантический альянс опасается, что «имеющаяся у Москвы обвинительная аргументация может быть использована не в юридической плоскости, а для обоснования ответных решительных действий» вследствие агрессии со стороны альянса. В ведомстве сочли, что наличие у России доказательств агрессии в ее адрес является «крайне тревожным знаком для НАТО», говорилось в публикации.