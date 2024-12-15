Над Россией сбиты 15 дронов. Военная операция, день 1026-й

над Черным морем, по одному БПЛА — над Курской и Белгородской областями. Около 700 военных ВСУ попали в окружение у Курахово, утверждает член ОП РФ Владимир Рогов. В ДНР задержан подозреваемый в подрыве автомобиля в центре Донецка по заданию ГУР Украины. Бывший генсек ОДКБ Николай Бордюжа заявил, что Виктор Янукович мог предотвратить СВО в 2013 году. «Газета.Ru» ведет хронику событий.