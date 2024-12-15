Над Россией сбиты 15 дронов. Военная операция, день 1026-й

08:41 Жители Грозного сообщают о звуках взрывов, передает Telegram-канал Baza. По предварительной версии, речь идет об атаке беспилотника. Официальной информации на данный момент нет.
08:27 За минувшие сутки Белгородскую область 37 раз атаковали беспилотники, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атак погиб девятилетний мальчик, его мама и семимесячная сестра пострадали, они находятся в больнице.
08:19.
08:14 Предпосылки к проведению СВО были еще в 2013 году, однако бывший тогда президентом Украины Виктор Янукович мог бы предотвратить военное развитие конфликта, считает Николай Бордюжа, занимавший пост генсека ОДКБ с 2003 по 2016 год.
«Если бы Янукович повел себя правильно, и, может быть, где-то применил силу и предотвратил этот “майдан”, то возможно, Украина развивалась бы вне кризиса, а более эволюционным путем», — заявил он в интервью ТАСС.
08:07 В ДНР задержан мужчина, подозреваемый в подрыве внедорожника в центре Донецка, сообщило региональное управление ФСБ. По версии спецслужбы, он действовал по заданию ГУР МО Украины.
08:03 Около 700 военнослужащих ВСУ попали в окружение в районе Анновки к югу от Курахово в ДНР, заявил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, ВС РФ проводят в Анновке и Успеновке зачистку.
08:01 Над Россией за ночь уничтожены и перехвачены 15 украинских беспилотников: 13 БПЛА сбиты над акваторией Черного моря, и по одному — над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1026-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.