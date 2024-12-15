Трамп пообещал добиться отмены перехода на летнее время в США

«Республиканская партия приложит все усилия, чтобы отменить летнее время, у которого есть небольшая, но сильная группа сторонников Летнее время неудобно и очень дорого обходится нашей стране», — написал Трамп в своем аккаунте в социальной сети Х (бывш. Twitter).