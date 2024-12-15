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В Талгаре проходят выборы акима

Прежнего градоначальника уволили.

АСТАНА, 15 дек — Sputnik. В Талгаре проходят выборы акима.

На должность претендуют три кандидата:

  • Арыстанбек Абилхаирулы, 41 год, выдвиженец партии Amanat. Руководитель ТОО «Талғар тұрғын үй»;
  • Каденов Жанибек Жанбулатулы, 33 года, выдвиженец НПК. Главный специалист финансово-хозяйственного отдела ГУ «Аппарат акима Талгарского района», город Талгар.
  • Рамазанов Алибек Гайсаулы, 42 года, самовыдвиженец. Заместитель акима ГУ «Аппарат акима Бесагашского сельского округа».

Напомним, прежнего акима Бахыта Куришбекова сняли с должности через 11 дней после убийства Шерзата Полата.