АСТАНА, 15 дек — Sputnik. В Талгаре проходят выборы акима.
На должность претендуют три кандидата:
- Арыстанбек Абилхаирулы, 41 год, выдвиженец партии Amanat. Руководитель ТОО «Талғар тұрғын үй»;
- Каденов Жанибек Жанбулатулы, 33 года, выдвиженец НПК. Главный специалист финансово-хозяйственного отдела ГУ «Аппарат акима Талгарского района», город Талгар.
- Рамазанов Алибек Гайсаулы, 42 года, самовыдвиженец. Заместитель акима ГУ «Аппарат акима Бесагашского сельского округа».
Напомним, прежнего акима Бахыта Куришбекова сняли с должности через 11 дней после убийства Шерзата Полата.