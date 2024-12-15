В семи районах Омской области стартовало голосование на места депутатов Советов

В Омской области проходят выборы глав местных Советов. Это постоянно действующий совещательный орган местного самоуправления, который находится в подчинении у главы муниципального района. Его цель — обеспечить эффективное сотрудничество между главой муниципального района и главами поселений для решения вопросов местного значения в районе, городе и сельских поселениях.
С 15 декабря жители Горьковского, Исилькульского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, Называевского и Тевризского районов могут выразить свою волю и выбрать одного из кандидатов, участвующих в выборах.
Всего в предвыборной гонке участвуют 119 кандидатов. Стоит отметить, что это первые выборы в новообразованных муниципальных округах. После избрания депутаты должны будут утвердить глав новых административных единиц.