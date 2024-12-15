Налоговая служба Молдовы сможет исполнять судебные решения по уголовным делам

В Уголовный кодекс предложено внести поправки, предлагающие возможность конфискации другого эквивалентного актива или эквивалентной ему стоимости, если конфискация актива по определенной причине невозможна. Таким же образом можно будет конфисковать активы, полученные в результате преступлений, а также любые доходы или выгоды, полученные в результате их эксплуатации.