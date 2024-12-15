Налоговая служба Молдовы сможет исполнять судебные решения по уголовным делам

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Государственная налоговая служба получит новые полномочия и сможет исполнять судебные решения по уголовным делам, соответствующий законопроект получил одобрение парламента.
В Уголовный кодекс предложено внести поправки, предлагающие возможность конфискации другого эквивалентного актива или эквивалентной ему стоимости, если конфискация актива по определенной причине невозможна. Таким же образом можно будет конфисковать активы, полученные в результате преступлений, а также любые доходы или выгоды, полученные в результате их эксплуатации.
Законодательная инициатива также предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей, в которой говорится о конфискации, применяемой к третьим лицам. Появится возможность конфисковать активы, переданные подозреваемыми, обвиняемыми или осужденными третьими лицами — физическими или юридическими.
Предусмотрены поправки и в Исполнительный кодекс. Предлагается наделить Государственную налоговую службу новыми полномочиями, чтобы она могла исполнять судебные решения по уголовным делам. Также в ситуации, когда необходимо выявить арестованные за рубежом активы, налоговики смогут запросить помощь Агентства по возврату криминальных активов, в том числе для выявления активов, удерживаемых через третьих лиц.
Другие положения проекта касаются расширения полномочий Агентства по возвращению криминальных активов, которое сможет проводить финансовые расследования, управлять информационной системой учета арестованных активов и принятия решений об аресте. Ведомство сможет участвовать в переговорах по репатриации конфискованных товаров и будет сотрудничать со специализированными органами и агентствами Евросоюза.