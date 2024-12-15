Башар Асад перед свержением жаловался Ирану на желание Турции лишить его власти

По данным агентства, в беседе иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заверил Асада в продолжении помощи со стороны Тегерана и пообещал обсудить сложившуюся ситуацию с представителями Турции. Отмечается, что разговор состоялся 1 декабря — на пятый день наступления повстанцев. К этому времени мятежники заняли Идлиб и Алеппо, а армия Сирии планировала перейти в наступление.