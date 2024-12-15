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Башар Асад перед свержением жаловался Ирану на желание Турции лишить его власти

Президент Сирии Башар Асад за несколько дней до свержения жаловался представителю Ирана на активную поддержку Турцией исламских повстанцев. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает Reuters.

Источник: AP 2024

По данным агентства, в беседе иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заверил Асада в продолжении помощи со стороны Тегерана и пообещал обсудить сложившуюся ситуацию с представителями Турции. Отмечается, что разговор состоялся 1 декабря — на пятый день наступления повстанцев. К этому времени мятежники заняли Идлиб и Алеппо, а армия Сирии планировала перейти в наступление.

Иранский министр после беседы с Асадом высказал глубокую озабоченность о поддержке повстанцев своему турецкому коллеге Хакану Фидану и высказал недовольство поддержкой Турцией планов США и Израиля. В ответ Турция обвинила Асада в нежелании урегулировать конфликт в Сирии дипломатическим путем.

Ранее сообщалось, что лидеры ряда арабских стран испугались волнений в своих государствах из-за смещения Башара Асада в Сирии.