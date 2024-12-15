Александр Лукашенко проводит переговоры с Султаном Омана

Белорусский лидер прилетел в эту страну накануне. Сегодня Глава государства проводит переговоры с Султаном Омана Хайтамом бен Тареком Аль Саидом. Об этом сообщает «Пул Первого».
В ходе переговоров стороны обсудят состояние и перспективы развития отношений между Минском и Маскатом, а также направления, по которым можно придать дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству.
Кроме того, лидеры обменяются мнениями по актуальной международной повестке дня.
Ожидается, что сначала переговоры пройдут в расширенном составе, после чего Главы государств пообщаются в формате «один на один».