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Александр Лукашенко проводит переговоры с Султаном Омана

Президент Александр Лукашенко в эти дни находится с рабочим визитом в Султанате Омана.

Источник: Пул Первого

Белорусский лидер прилетел в эту страну накануне. Сегодня Глава государства проводит переговоры с Султаном Омана Хайтамом бен Тареком Аль Саидом. Об этом сообщает «Пул Первого».

В ходе переговоров стороны обсудят состояние и перспективы развития отношений между Минском и Маскатом, а также направления, по которым можно придать дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству.

Кроме того, лидеры обменяются мнениями по актуальной международной повестке дня.

Ожидается, что сначала переговоры пройдут в расширенном составе, после чего Главы государств пообщаются в формате «один на один».

Лукашенко Александр