Олбани
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Транспортную карту «СберТройка» оценил губернатор Новосибирской области

Когда выбирали платёжную систему, обращали внимание на универсальность и спектр сервисов.

Губернатор Новосибирской области выступил на большой пресс-конференции по итогам 2024 года. Одна из тем — выбор платёжной системы для общественного транспорта. Напомним, теперь в регионе будет действовать транспортная карта «СберТройка».

По словам Андрея Травникова, обращали внимание на универсальность и спектр сервисов, Минтранс объявлял конкурс.

«Две организации боролись: “СберТройка” и “Золотая корона”. И та, и другая показали свои компетенции. Битва была за скидки на комиссионный сбор на обслуживание платежных операций», — сказал губернатор НСО на пресс-конференции.

Победила «СберТройка». В настоящее время специалисты заняты внедрением новой системы в транспорте Новосибирска. Позже её распространят на пригородные перевозки.