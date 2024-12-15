Транспортную карту «СберТройка» оценил губернатор Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области выступил на большой пресс-конференции по итогам 2024 года. Одна из тем — выбор платёжной системы для общественного транспорта. Напомним, теперь в регионе будет действовать транспортная карта «СберТройка».
По словам Андрея Травникова, обращали внимание на универсальность и спектр сервисов, Минтранс объявлял конкурс.
«Две организации боролись: “СберТройка” и “Золотая корона”. И та, и другая показали свои компетенции. Битва была за скидки на комиссионный сбор на обслуживание платежных операций», — сказал губернатор НСО на пресс-конференции.
Победила «СберТройка». В настоящее время специалисты заняты внедрением новой системы в транспорте Новосибирска. Позже её распространят на пригородные перевозки.