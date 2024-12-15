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Где и когда состоится очередное заседание Совета постпредов стран СНГ

Постпреды обсудят работу Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в 2020—2023 годах, основные направления деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Очередное заседание Совета постпредов стран Содружества Независимых государств состоится 17 декабря этого года в столице Беларуси, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

«17 декабря 2024 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств — участников Содружества при уставных и других органах Содружества».

говорится в сообщении

Постпреды обсудят работу Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в 2020—2023 годах, основные направления деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

Российская сторона проинформирует об итогах своего председательства в Содружестве Независимых Государств в 2024 году.

Кроме того, на встрече рассмотрят итоги заседания Совета глав правительств СНГ, прошедшего 12 декабря в Москве, озвучат предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

В повестке — обсуждение подготовки Плана совместных мероприятий Совета постоянных полномочных представителей в 2025 году, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

СНГ