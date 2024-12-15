WSJ рассказала об «охоте» за зарубежными активами семьи Асада

По данным Госдепартамента, последний стал «главным финансистом режима» с состоянием на общую сумму в $10 млрд. В 2008 году США ввели против Махлуфа санкции. Однако в 2020 году между Асадом и семьей Махлуф произошла «размолвка», в связи с чем Рами Махлуф был «публично отстранен». Конфликт, как пишет WSJ, был частично связан с тем, что сыновья Махлуфа рассказывали о роскошной жизни в соцсетях. Сейчас местоположение Рами Махлуфа неизвестно.