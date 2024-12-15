Захарова: киевский режим понесет наказание за убийства журналистов РФ

«В этот день вспоминаем тех, кто не вернулся с редакционных заданий из горячих точек, кто погиб за свои убеждения и верность профессии, в том числе в результате террористических атак, кто, рискуя жизнью, до последнего ее момента честно исполнял свой журналистский долг, отстаивал правду и свободу слова, — указала она. — Скорбим вместе с родными и близкими погибших журналистов, операторов, фотокорреспондентов, военкоров. Убеждены, что виновные в их гибели неизбежно понесут заслуженное наказание».
«Целенаправленная охота за российскими журналистами и военкорами, которую ведут украинские головорезы, — прямое следствие многолетнего попустительства и даже поощрения таких террористических методов со стороны западных кураторов киевской клики и подконтрольных им многосторонних структур, чьей прямой обязанностью является защита безопасности работников СМИ без каких-либо различий, — добавила дипломат. — В уходящем году от рук боевиков преступного киевского режима погибли С. Еремин, В. Кожин, Н. Цицаги, Ю. Кузнецова. Не забудем их имена, как павших жертвами украинских неонацистов и их приспешников. Навечно в наших сердцах останутся А. Волошин, И. Корнелюк, А. С. Клян, А. Стенин, Д. Дугина, О. Клоков, М. Фомин (Владлен Татарский), Р. Журавлев, Б. Максудов».
Захарова напомнила, что вопиющим проявлением лицемерия и двойных стандартов стала безобразная ситуация, сложившаяся вокруг доклада гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022−2023 гг., в котором были сознательно проигнорированы многочисленные убийства российских журналистов и военкоров преступным киевским режимом. «Отчаянно защищавшие свою протеже Азуле страны коллективного Запада фактически разоблачили свои лицемерные подходы к вопросам безопасности представителей СМИ, в очередной раз продемонстрировав широкой общественности то, что на самом деле представляет из себя миропорядок, основанный на правилах — права и свободы для избранных и презрение и нигилизм для всех остальных», — подчеркнула она.
«Чувствуем безоговорочную поддержку нашим усилиям со стороны профессионального сообщества, выразившего возмущение политически ангажированной линией руководства Организации в многочисленных обращениях на имя ее генерального директора. Это важно не только для сохранения памяти тех, кто был беззаветно предан профессии и отдал за нее свои жизни, но и для предотвращения подобных злодеяний в будущем», — заметила Захарова.