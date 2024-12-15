Захарова: киевский режим понесет наказание за убийства журналистов РФ

Захарова напомнила, что вопиющим проявлением лицемерия и двойных стандартов стала безобразная ситуация, сложившаяся вокруг доклада гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022−2023 гг., в котором были сознательно проигнорированы многочисленные убийства российских журналистов и военкоров преступным киевским режимом. «Отчаянно защищавшие свою протеже Азуле страны коллективного Запада фактически разоблачили свои лицемерные подходы к вопросам безопасности представителей СМИ, в очередной раз продемонстрировав широкой общественности то, что на самом деле представляет из себя миропорядок, основанный на правилах — права и свободы для избранных и презрение и нигилизм для всех остальных», — подчеркнула она.