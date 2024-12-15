В Семее чествовали увольняемых в запас гвардейцев

«Мы гордимся каждым из своих солдат. В течение года в интенсивной боевой подготовке, теоретических и практических занятиях они из робких призывников становятся настоящими воинами, защитниками своей страны. За это время юноши приобретают новый опыт, профессиональные навыки и осваивают новую специальность» Заместитель командира воинской части 5511 по ВиСПР майор Рустем Габдулин.