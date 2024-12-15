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В Семее чествовали увольняемых в запас гвардейцев

В воинских частях регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии начались проводы в запас солдат срочной службы, передает DKnews.kz.

Свыше 100 солдат-срочников воинской части 5511, которые призвались из ДДО городов Астана, Шымкент и Акмолинской и Восточно Казахстанской области проводили в торжественной обстановке.

«Мы гордимся каждым из своих солдат. В течение года в интенсивной боевой подготовке, теоретических и практических занятиях они из робких призывников становятся настоящими воинами, защитниками своей страны. За это время юноши приобретают новый опыт, профессиональные навыки и осваивают новую специальность» Заместитель командира воинской части 5511 по ВиСПР майор Рустем Габдулин.

В рамках программы «Срочник 2.0» 6 солдата воинской части 5511 Национальной гвардии стали обладателями образовательных грантов.

Командир части торжественно вручил сертификаты гвардейцам. Торжественное мероприятие в честь увольнения в запас военнослужащих в воинской части 5511 было организовано достойно и торжественно. Командир части выразил благодарность увольняющимся за их службу, пожелал успехов в будущем и поздравил за добросовестное выполнение обязанностей.

Также были отмечены военнослужащие поощрениями и грантами на обучение, что подчеркивает их значимость и вклад в обеспечение обороноспособности страны. Ритуальное прощание с боевым знаменем части и концертная программа стали замечательным завершением мероприятия.