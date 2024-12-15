Украина просит пять стран об импорте электроэнергии

Власти Украины признают, что страна с весны потеряла 9 ГВт генерации, что составляет порядка 50% всех ее мощностей. По данным премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, повреждено почти 90% всей тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации. В первые летние месяцы в стране практически ежедневно вводили графики отключения света, а импорт электроэнергии был доведен до технически возможного максимума. Новое массовое повреждение энергетической инфраструктуры произошло в ноябре и декабре. Энергетикам пришлось вернуться к веерным и аварийным отключениям света.