Беларусь и Оман может связать прямой рейс уже в следующем году

Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Омане. Сегодня он провел переговоры с султаном Омана Хайтамом бен Тареком Аль Саидом. Министр иностранных дел республики, говоря о перспективах сотрудничества Беларуси и Омана, сообщил, что в том числе планируется открыть прямой рейс между двумя странами.