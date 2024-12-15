Олбани
-10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь и Оман может связать прямой рейс уже в следующем году

Белорусские туристы смогут находиться в Оман без визы в течение 14 дней, уточнил глава МИД республики.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Беларусь и Оман уже в следующем году может связать прямой авиарейс, об этом заявил глава МИД Республики Максим Рыженков.

Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Омане. Сегодня он провел переговоры с султаном Омана Хайтамом бен Тареком Аль Саидом. Министр иностранных дел республики, говоря о перспективах сотрудничества Беларуси и Омана, сообщил, что в том числе планируется открыть прямой рейс между двумя странами.

«Первое это то, что будет возможность уже для наших туристов, которые планируют посетить Оман, до 14 дней приехать сюда без визы. В аэропорту просто будет бесплатно ставиться штамп», — цитирует БелТА слова Рыженкова.

Что касается запуска прямого рейса, то глава МИД уточнил — его могут открыть уже в феврале будущего года.

«Практически остались только технические моменты, все согласования уже прошли», — добавил Рыженков.

Самые интересные и важные новости ищите в нашем Telegram-канале и Viber. Также следите за нами в Дзен!