Беларусь и Оман может связать прямой рейс уже в следующем году

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Беларусь и Оман уже в следующем году может связать прямой авиарейс, об этом заявил глава МИД Республики Максим Рыженков.
Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Омане. Сегодня он провел переговоры с султаном Омана Хайтамом бен Тареком Аль Саидом. Министр иностранных дел республики, говоря о перспективах сотрудничества Беларуси и Омана, сообщил, что в том числе планируется открыть прямой рейс между двумя странами.
«Первое это то, что будет возможность уже для наших туристов, которые планируют посетить Оман, до 14 дней приехать сюда без визы. В аэропорту просто будет бесплатно ставиться штамп», — цитирует БелТА слова Рыженкова.
Что касается запуска прямого рейса, то глава МИД уточнил — его могут открыть уже в феврале будущего года.
«Практически остались только технические моменты, все согласования уже прошли», — добавил Рыженков.
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