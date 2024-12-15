Президент Южной Кореи не явился на допрос прокуратуры

Правоохранительный орган отправил повестку 11 декабря, встреча была запланирована на 15 декабря в 10 утра по местному времени (4:00 мск) в офисе прокуратуры центрального округа Сеула. Прокуратура планирует направить еще одну повестку в понедельник.
14 декабря парламент объявил импичмент Юн Сок Ёлю из-за введения военного положения, в результате чего его полномочия были приостановлены. Теперь Конституционный суд должен решить, подтвердить импичмент или восстановить его в должности.
12 декабря Юн Сок Ёль заявил, что намерен «бороться до конца», будь то процедура импичмента или расследования по подозрению в мятеже против конституционного строя. Южнокорейский закон позволяет уголовное преследование действующего главы государства по делам о мятеже и государственной измене.
Юн Сок Ёль построил карьеру в прокуратуре и даже возглавлял этот орган.