Президент Южной Кореи не явился на допрос прокуратуры

12 декабря Юн Сок Ёль заявил, что намерен «бороться до конца», будь то процедура импичмента или расследования по подозрению в мятеже против конституционного строя. Южнокорейский закон позволяет уголовное преследование действующего главы государства по делам о мятеже и государственной измене.