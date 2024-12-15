Лидер сирийской оппозиции обвинил Израиль в «неоправданной эскалации»

Лидер сирийской оппозиции и глава группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в РФ) Абу Мухаммед аль-Джулани заявил, что Израиль использует неубедительные и слабые предлоги для оправдания своих действий в Сирии, что ведет к «неоправданной эскалации» в регионе. После смены власти в Сирии израильская армия взяла под свой контроль участки сирийской территории в районе горы Хермон.