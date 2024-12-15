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Лидер сирийской оппозиции обвинил Израиль в «неоправданной эскалации»

Лидер сирийской оппозиции и глава группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в РФ) Абу Мухаммед аль-Джулани заявил, что Израиль использует неубедительные и слабые предлоги для оправдания своих действий в Сирии, что ведет к «неоправданной эскалации» в регионе. После смены власти в Сирии израильская армия взяла под свой контроль участки сирийской территории в районе горы Хермон.

Источник: Reuters

В интервью телеканалу Syria TV он сообщил, что Израиль «перешел границы дозволенного» в отношении Сирии. Он призвал международное сообщество вмешаться для предотвращения эскалации и сохранения сирийского суверенитета.

По его словам, после многих лет войны и конфликтов Сирия не готова вступать в новые боевые действия. Приоритетом сейчас является восстановление страны и обеспечение стабильности, отметил Абу Мухаммед аль-Джулани.

После того как в Сирии исламисты свергли президента Башара Асада, Израиль начал расширять контроль над зоной разграничения с республикой. В ночь на 9 декабря ЦАХАЛ вошел в новые районы на нейтральной территории. «Аль-Маядин» сообщал об ударах израильской армии по объектам армии Сирии в провинциях Латакия и Тартус.