Лидер сирийской оппозиции обвинил Израиль в «неоправданной эскалации»

В интервью телеканалу Syria TV он сообщил, что Израиль «перешел границы дозволенного» в отношении Сирии. Он призвал международное сообщество вмешаться для предотвращения эскалации и сохранения сирийского суверенитета.
По его словам, после многих лет войны и конфликтов Сирия не готова вступать в новые боевые действия. Приоритетом сейчас является восстановление страны и обеспечение стабильности, отметил Абу Мухаммед аль-Джулани.
После того как в Сирии исламисты свергли президента Башара Асада, Израиль начал расширять контроль над зоной разграничения с республикой. В ночь на 9 декабря ЦАХАЛ вошел в новые районы на нейтральной территории. «Аль-Маядин» сообщал об ударах израильской армии по объектам армии Сирии в провинциях Латакия и Тартус.