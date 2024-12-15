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В Турции усомнились в выводе российских войск из Сирии

Глава Министерства обороны (МО) Турции Яшар Гюлер заявил об отсутствии признаков вывода российских войск из Сирии. Его комментарий приводит газета Star.

Источник: AP 2024

Свое сомнение он подкрепил тем, что войска РФ могут только забрать некоторые боевые корабли для замены.

Гюлер допустил, что российская сторона будет делать все возможное, чтобы остаться в Сирии. «Они ведут переговоры с новой администрацией по этому вопросу», — отметил турецкий министр.

По его информации, Анкара выразила готовность оказать поддержку России в вопросе дислокации войск в Сирии.

Ранее сообщалось, что директор Службы внешней разведки (СВР) РФСергей Нарышкин не подтвердил информацию о предоставлении бывшему президенту Сирии Башару Асаду государственной охраны.

8 декабря Асад сложил президентские полномочия и покинул Сирию. Это произошло после того, как вооруженная оппозиция и боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в России) вошли в Дамаск и заняли дворец президента.