Правительство Молдовы запустило кампанию «Экономь энергию — плати меньше»

«Мы успешно преодолеем эту зиму благодаря помощи правительства уязвимым слоям населения, а также ответственности общества. Каждый из нас хочет как можно меньше тратить на оплату счетов. И мы можем сделать это с помощью небольших изменений в домашнем быту».