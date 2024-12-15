Правительство Молдовы запустило кампанию «Экономь энергию — плати меньше»

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Правительство Молдовы призывает граждан к экономии энергоресурсов и запускает кампанию под лозунгом «Экономь энергию — плати меньше». об этом сообщил пресс-секретарь кабмина Даниел Водэ.
В своем обращении Водэ подчеркнул, что власти продолжат оказывать поддержку уязвимым слоям населения, а каждый гражданин может снизить свои расходы на коммунальные услуги.
«Мы успешно преодолеем эту зиму благодаря помощи правительства уязвимым слоям населения, а также ответственности общества. Каждый из нас хочет как можно меньше тратить на оплату счетов. И мы можем сделать это с помощью небольших изменений в домашнем быту».
Водэ также призвал потребителей электроэнергии выключать свет в пустых помещениях, установить светодиодные лампы, снизить по возможности температуру в помещениях до 18 — 20 градусами, а также планировать использование стиральных машин на ночь, когда «спрос ниже и импорт энергии дешевле».
Ранее парламент Молдовы принял предложение правительства о введении в стране режим ЧП в энергетике сроком на 60 дней. Объявление чрезвычайного положения было предложено кабмином на основании отчета Комиссии по чрезвычайным ситуациям.