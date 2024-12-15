Как казахстанцы из разных регионов отметят День Независимости

В момент прохождения паспортного контроля пассажиры получат сладкие презенты — традиционный казахстанский шоколад и печенье. Акция охватит свыше 5 тысяч пассажиров на более чем 50 международных рейсах, создавая для прибывающих гостей атмосферу тепла и дружелюбия уже с первых минут пребывания в Алматы.