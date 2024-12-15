Эстония ввела санкции против 14 грузинских чиновников

Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на запрет на политическую деятельность по конституции, призвала к протестам. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от «коктейля Молотова».