Эстония ввела санкции против 14 грузинских чиновников

«Эстония ввела санкции против еще 14 грузинских чиновников, включая премьер-министра Кобахидзе», — сообщил Цахкна.
Он также призвал другие страны ЕС реагировать и принимать меры против грузинских властей.
Двадцать шестого октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%.
Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на запрет на политическую деятельность по конституции, призвала к протестам. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от «коктейля Молотова».