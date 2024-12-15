Сийярто: Венгрия нашла способ оплаты за газ РФ в условиях санкций

Венгрия по-прежнему получает основную часть газа из России по долгосрочным контрактам с «Газпромом». В 2022 году по трубопроводу «Турецкий поток» и его ответвлениям через Болгарию и Сербию в страну поступило 4,8 млрд кубометров топлива. По венгерским данным, в 2023 году этот показатель увеличился до 5,6 млрд, а в этом году уже превысил 7 млрд кубометров.