Сийярто: Венгрия нашла способ оплаты за газ РФ в условиях санкций

Он назвал решение уходящей администрации Джо Байдена о санкциях против ГПБ, через который шли расчеты за газ, «шагом, неприемлемым для союзников». В последние дни Венгрия провела консультации с Россией, Болгарией, Сербией, Словакией и Турцией, «чтобы найти юридическое решение, которое по-прежнему будет гарантировать безопасность энергоснабжения без нарушений санкций США», сказал глава МИД. «Нам это удалось», — заявил Сийярто.
В конце ноября США ввели санкции против Газпромбанка, через который проходили иностранные платежи за российские нефть и газ. После этого Будапешт обратился к Вашингтону с просьбой сделать исключение из санкций для этого банка при оплате газовых поставок. Одновременно венгерское правительство начало консультации с Россией и другими странами, чтобы найти выход из создавшейся ситуации.
Венгрия по-прежнему получает основную часть газа из России по долгосрочным контрактам с «Газпромом». В 2022 году по трубопроводу «Турецкий поток» и его ответвлениям через Болгарию и Сербию в страну поступило 4,8 млрд кубометров топлива. По венгерским данным, в 2023 году этот показатель увеличился до 5,6 млрд, а в этом году уже превысил 7 млрд кубометров.