Глава МИД Молдовы примет участие в открытии посольства республики в Нью-Дели

Кроме того в повестке дня пребывания Попшоя в Индии указано участие министра в круглом столе, организованном Конфедерацией индийской промышленности, встречи с представителями бизнес-среды в области фармацевтики и возобновляемой энергетики с целью продвижения возможности инвестирования в Молдову.