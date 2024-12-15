Глава МИД Молдовы примет участие в открытии посольства республики в Нью-Дели

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Молдовы вице-премьер Михаил Попшой примет участие в открытии посольства страны в столице Индии.
В пресс-службе МИД сообщили, что Попшой отправился в Индию с двухдневным визитом по приглашению индийского коллеги Субрахманьяма Джайшанкара.
«Визит направлен на укрепление двусторонних отношений и расширение сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Глава молдавского МИДа также примет участие в открытии посольства нашей страны в Нью-Дели», — говорится в заявлении пресс-службы.
Кроме того в повестке дня пребывания Попшоя в Индии указано участие министра в круглом столе, организованном Конфедерацией индийской промышленности, встречи с представителями бизнес-среды в области фармацевтики и возобновляемой энергетики с целью продвижения возможности инвестирования в Молдову.
«В ходе встреч будут подписаны важные документы в сфере миграции и мобильности, возобновляемых источников энергии и межведомственного сотрудничества», — отметили в МИД.