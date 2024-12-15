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Лукашенко встретился с султаном Омана в Маскате, обсудив международную повестку

Лукашенко провел встречу с Султаном Омана в Маскате.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с султаном Омана Хайсам бен Тарек Аль Саидом, сообщила пресс-служба президента.

Переговоры двух лидеров состоялись в Маскате 15 декабря. На переговорах обсуждалось состояние и перспективы развития отношений Беларуси и Омана, а также направление, по которому может быть предан дополнительный импульс для двустороннего сотрудничества. Также Лукашенко и Аль Саид обменялись мнениями по актуальной международной повестке.

Перед переговорами состоялась церемония встречи белорусского президента на дворцовой площади с почетным караулом, исполнением гимна, залпами артиллерийских орудий.

Стала встреча проходила в расширенном формате с участием членов делегаций. А затем лидеры пообщались в формате «один на один».

Также Александр Лукашенко обратился к Кавелашвили после избрания президентом Грузии, сказав о контактах с Беларусью.

Накануне белорусский президент направился с рабочим визитом в Оман 14 декабря 2024 года.