Лукашенко встретился с султаном Омана в Маскате, обсудив международную повестку

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с султаном Омана Хайсам бен Тарек Аль Саидом, сообщила пресс-служба президента.
Переговоры двух лидеров состоялись в Маскате 15 декабря. На переговорах обсуждалось состояние и перспективы развития отношений Беларуси и Омана, а также направление, по которому может быть предан дополнительный импульс для двустороннего сотрудничества. Также Лукашенко и Аль Саид обменялись мнениями по актуальной международной повестке.
Перед переговорами состоялась церемония встречи белорусского президента на дворцовой площади с почетным караулом, исполнением гимна, залпами артиллерийских орудий.
Стала встреча проходила в расширенном формате с участием членов делегаций. А затем лидеры пообщались в формате «один на один».
Также Александр Лукашенко обратился к Кавелашвили после избрания президентом Грузии, сказав о контактах с Беларусью.
Накануне белорусский президент направился с рабочим визитом в Оман 14 декабря 2024 года.