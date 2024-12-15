Лукашенко встретился с султаном Омана в Маскате, обсудив международную повестку

Переговоры двух лидеров состоялись в Маскате 15 декабря. На переговорах обсуждалось состояние и перспективы развития отношений Беларуси и Омана, а также направление, по которому может быть предан дополнительный импульс для двустороннего сотрудничества. Также Лукашенко и Аль Саид обменялись мнениями по актуальной международной повестке.