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Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в акции «Елка желаний»

Глава региона Александр Гусев побывал с рабочим визитом в Москве, где принял участие в акции «Елка желаний». Цель акции — порадовать ребят, которые оказались в непростой жизненной ситуации.

Губернатор вытянул шар с желанием семилетней Евы из городка Стаханов, что в Луганской народной республике. Девочка очень хочет получить к Новому году шведскую стенку.

Губернатор в своем telegram-канале пообещал, что мечта малышки обязательно исполнится.

В субботу, 14 декабря, в столице прошел XXII съезда партии «Единая Россия», в работе которого губернатор совместно с коллегами принял участие. Речь на мероприятии шла о вовлечении участников специальной военной операции в политическую жизнь страны. Также говорили о расширении проекта «Время героев» и запуске тематических региональных программ. В Воронежской области, как отметил глава нашего региона, работа в этом направлении уже идет.

«Партийный съезд — важная веха. В следующем году нам предстоят выборы депутатов областной и Воронежской городской думы, еще более 400 кампаний в муниципальных образованиях. В 2026 году будут избирать депутатов Государственной Думы», — добавил глава региона комментируя рабочую поездку.