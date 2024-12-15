Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в акции «Елка желаний»

В субботу, 14 декабря, в столице прошел XXII съезда партии «Единая Россия», в работе которого губернатор совместно с коллегами принял участие. Речь на мероприятии шла о вовлечении участников специальной военной операции в политическую жизнь страны. Также говорили о расширении проекта «Время героев» и запуске тематических региональных программ. В Воронежской области, как отметил глава нашего региона, работа в этом направлении уже идет.