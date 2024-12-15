Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в акции «Елка желаний»

Губернатор вытянул шар с желанием семилетней Евы из городка Стаханов, что в Луганской народной республике. Девочка очень хочет получить к Новому году шведскую стенку.
Губернатор в своем telegram-канале пообещал, что мечта малышки обязательно исполнится.
В субботу, 14 декабря, в столице прошел XXII съезда партии «Единая Россия», в работе которого губернатор совместно с коллегами принял участие. Речь на мероприятии шла о вовлечении участников специальной военной операции в политическую жизнь страны. Также говорили о расширении проекта «Время героев» и запуске тематических региональных программ. В Воронежской области, как отметил глава нашего региона, работа в этом направлении уже идет.
«Партийный съезд — важная веха. В следующем году нам предстоят выборы депутатов областной и Воронежской городской думы, еще более 400 кампаний в муниципальных образованиях. В 2026 году будут избирать депутатов Государственной Думы», — добавил глава региона комментируя рабочую поездку.