Правительство Нетаньяху одобрило план по развитию Голанских высот

Отмечается, что на фоне продолжающейся войны и в свете открытия «нового фронта в Сирии» Нетаньяху внес на утверждение правительства первую поправку к плану по стимулированию демографического роста на Голанах. Это сделано, из-за «стремления удвоить население Голанских высот», говорится в заявлении канцелярии.