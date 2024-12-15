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Правительство Нетаньяху одобрило план по развитию Голанских высот

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 дек — РИА Новости. Правительство израильского премьера Биньямина Нетаньяху единогласно одобрило план по развитию Голанских высот, который включает укрепление местных поселений и удвоение численности населения в этом регионе, сообщила канцелярия Нетаньяху в воскресенье.

Источник: Reuters

«Правительство единогласно одобрило план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по стимулированию демографического роста в поселениях на Голанских высотах и Кацрине на общую сумму более 40 миллионов шекелей (11 миллионов долларов — ред.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на фоне продолжающейся войны и в свете открытия «нового фронта в Сирии» Нетаньяху внес на утверждение правительства первую поправку к плану по стимулированию демографического роста на Голанах. Это сделано, из-за «стремления удвоить население Голанских высот», говорится в заявлении канцелярии.

План укрепления Голанских высот предусматривает развитие в сферах образования, возобновляемой энергетики, а также создание студенческой деревни и внедрение программы организационного развития, которая поможет региональному совету Голанских высот принять новых жителей.

«Укрепление Голан — это укрепление государства Израиль, и оно особенно важно в нынешнее время. Мы продолжим удерживать их, развивать и заселять» — заявил Нетаньяху, которого цитирует канцелярия.