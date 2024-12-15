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Врио мэра Самары встретился с жителями улицы Олимпийской

Иван Носков вместе с жителями Самары проверил улицу Олимпийскую.

Источник: соцсети

Исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков встретился с жителями улицы Олимпийской. Совместно с представителями управляющих компаний мэр и горожане осмотрели участки, подтопленные канализационными стоками.

— Внутриквартальный коллектор заменен, сейчас его механически чистят, но для полной ликвидации проблем необходимо, чтобы СКС максимально быстро капитально отремонтировал Безымянский коллектор, — отметил Иван Носков.

После встречи представители СКС и УК ликвидируют последствия подтоплений в подвалах домов. Кроме того, обсудили вопросы замены старых внутридомовых коммуникаций.