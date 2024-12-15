Врио мэра Самары встретился с жителями улицы Олимпийской

Исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков встретился с жителями улицы Олимпийской. Совместно с представителями управляющих компаний мэр и горожане осмотрели участки, подтопленные канализационными стоками.
— Внутриквартальный коллектор заменен, сейчас его механически чистят, но для полной ликвидации проблем необходимо, чтобы СКС максимально быстро капитально отремонтировал Безымянский коллектор, — отметил Иван Носков.
После встречи представители СКС и УК ликвидируют последствия подтоплений в подвалах домов. Кроме того, обсудили вопросы замены старых внутридомовых коммуникаций.