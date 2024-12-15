Посол РФ в Кишиневе: корни отношений России и Молдовы уходят в глубь веков

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Посол Российской Федерации в Молдове Олег Озеров в интервью порталу Traditia.md поделился своими впечатлениями о пребывании в республике. Высоко оценил присущие многонациональному молдавскому народу гостеприимность, отзывчивость и миролюбие, сочетаемые со стремлением отстаивать свою яркую самобытность, богатые традиции, историю и культуру.
«Главное впечатление от встреч с людьми — теплота контактов, доброе отношение и разнообразие страны. Это, конечно, впечатляет. Удалось посмотреть достопримечательности, удалось посмотреть и города — Комрат, Тирасполь, Сороки, очень интересный город, своеобразный, со своим лицом. Поэтому у меня сложились самые благоприятные впечатления — главное, о людях, которые здесь живут. А страна — это, прежде всего, люди».
По его словам, эти качества особенно важны сегодня, когда человечество вступает в мир культурного многообразия, в котором первоочередной задачей станет обеспечение бесконфликтного сосуществования различных культур и цивилизаций.
Озеров подчеркнул, что Россия всегда была открыта к равноправному и конструктивному диалогу с молдавской стороной.
«История отношений между нашими народами и государствами показывает, что у нас многовековая история», — напомнил дипломат.
Он отметил, что исторический опыт говорит об опрометчивости линии на «замораживание» дипломатических инструментов, которые становятся наиболее востребованными именно при наличии расхождений в подходах государств.