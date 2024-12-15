Посол РФ в Кишиневе: корни отношений России и Молдовы уходят в глубь веков

«Главное впечатление от встреч с людьми — теплота контактов, доброе отношение и разнообразие страны. Это, конечно, впечатляет. Удалось посмотреть достопримечательности, удалось посмотреть и города — Комрат, Тирасполь, Сороки, очень интересный город, своеобразный, со своим лицом. Поэтому у меня сложились самые благоприятные впечатления — главное, о людях, которые здесь живут. А страна — это, прежде всего, люди».