Братислава не увидела шанса для мира на Украине без уступок территорий

Москва не раз отмечала, что готова к переговорам с Киевом с учетом ее условий. Среди них: вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; отказ Украины от вступления в НАТО; ее безъядерный статус; снятие с России санкций; признание новых регионов, Крыма и Севастополя российскими на международном уровне.