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Братислава не увидела шанса для мира на Украине без уступок территорий

Словацкий президент призвал быть «реалистами» и признать, что без территориальных уступок Украины мира не достичь. Также он выступал против ее членства в НАТО. Это созвучно с требованиями России для начала переговоров.

Источник: ТАСС

Урегулирование конфликта на Украине на сегодняшний день невозможно без территориальных уступок с ее стороны, заявил словацкий президент Петер Пеллегрини.

«Я думаю, что нужно быть реалистом, уже сегодня, наверное, никто в Европе из нормально размышляющих не думает, что удастся установить мир без каких-то частичных территориальных потерь Украины», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В октябре Пеллегрини отмечал, что принятие решения о вступлении Украины в НАТО как часть мирного плана «нереалистично». По данным газеты Politico, Словакия входит в число семи стран, которые выступают против членства Киева в альянсе (в октябре это также были США, Германия, Венгрия, Бельгия, Словения и Испания).

Пеллегрини имеет сходную со словацким премьер-министром Робертом Фицо позицию по Украине. Глава правительства Словакии отмечал, что для Киева будет подходящим вариантом вместо вступления в НАТО сохранение нейтрального статуса и получение гарантий безопасности. В противном случае неизбежна третья мировая война, предупреждал он. Политик, как и Пеллегрини, допускал территориальные потери Украины.

Также Фицо отмечал, что для достижения мира за стол переговоров должны сесть «большие мальчики» — Россия и США.

Москва не раз отмечала, что готова к переговорам с Киевом с учетом ее условий. Среди них: вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; отказ Украины от вступления в НАТО; ее безъядерный статус; снятие с России санкций; признание новых регионов, Крыма и Севастополя российскими на международном уровне.

Украина настаивает на получении приглашения в НАТО (с распространением членства пока на подконтрольные ей зоны) и возврате утраченных территорий.