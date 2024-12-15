Урегулирование конфликта на Украине на сегодняшний день невозможно без территориальных уступок с ее стороны, заявил словацкий президент Петер Пеллегрини.
В октябре Пеллегрини отмечал, что принятие решения о вступлении Украины в НАТО как часть мирного плана «нереалистично». По данным газеты Politico, Словакия входит в число семи стран, которые выступают против членства Киева в альянсе (в октябре это также были США, Германия, Венгрия, Бельгия, Словения и Испания).
Пеллегрини имеет сходную со словацким премьер-министром Робертом Фицо позицию по Украине. Глава правительства Словакии отмечал, что для Киева будет подходящим вариантом вместо вступления в НАТО сохранение нейтрального статуса и получение гарантий безопасности. В противном случае неизбежна третья мировая война, предупреждал он. Политик, как и Пеллегрини, допускал территориальные потери Украины.
Также Фицо отмечал, что для достижения мира за стол переговоров должны сесть «большие мальчики» — Россия и США.
Москва не раз отмечала, что готова к переговорам с Киевом с учетом ее условий. Среди них: вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; отказ Украины от вступления в НАТО; ее безъядерный статус; снятие с России санкций; признание новых регионов, Крыма и Севастополя российскими на международном уровне.
Украина настаивает на получении приглашения в НАТО (с распространением членства пока на подконтрольные ей зоны) и возврате утраченных территорий.