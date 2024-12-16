Участник СВО из Иркутской области Александр Хливицкий вошёл в Генеральный Совет партии «Единая Россия»

На вопрос, что из прозвучавшего в рамках съезда для него самое важное, Александр Хливицкий отвечает: «Самое важное — это то, что Верховный Главнокомандующий, Президент нашей страны сказал, что работа — на победу. Сказал о важности поддержки, в том числе, участников СВО, чтобы ребята не потерялись после завершения службы, чтобы учились, развивались, вовлекались в общественную и политическую деятельность. Порадовало, что у нас в стране развиваются новые технологии, та же кибернетика, что очень много заводов открылось, промышленность налаживается. Честно сказать, я испытывал глубокое чувство гордости за всю страну».