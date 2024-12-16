Участник СВО из Иркутской области Александр Хливицкий вошёл в Генеральный Совет партии «Единая Россия»

Александр Хливицкий, ветеран СВО, глава Хребтовского муниципального образования Нижнеилимского района Иркутской области, вошёл в Генеральный Совет партии «Единая Россия». Такое решение было принято на съезде партии 14 декабря 2024 года.
«Для меня это стало абсолютной неожиданностью. Предложение по моей кандидатуре на съезде внесло руководство партии, и делегаты, однопартийцы поддержали. Я ехал на съезд и не знал, что будет принято такое решение. Конечно, был удивлён, ошарашен, и до сих пор не до конца осознаю произошедшее. Это большая честь. И это — возможность сказать, предложить что-то важное от лица нашего регионального отделения партии, от всех жителей Иркутской области, от участников СВО», — прокомментировал Александр Хливицкий.
На вопрос, что из прозвучавшего в рамках съезда для него самое важное, Александр Хливицкий отвечает: «Самое важное — это то, что Верховный Главнокомандующий, Президент нашей страны сказал, что работа — на победу. Сказал о важности поддержки, в том числе, участников СВО, чтобы ребята не потерялись после завершения службы, чтобы учились, развивались, вовлекались в общественную и политическую деятельность. Порадовало, что у нас в стране развиваются новые технологии, та же кибернетика, что очень много заводов открылось, промышленность налаживается. Честно сказать, я испытывал глубокое чувство гордости за всю страну».
Александр Хливицкий был призван на СВО по частичной мобилизации 29 сентября 2022 года. На линии соприкосновения был до конца января 2024 года, когда получил второе ранение, приведшее к демобилизации.
Иркутское региональное отделение «Единой России» выдвинуло Александра Хливицкого на выборах главы Хребтовского муниципального образования Нижнеилимского района, его кандидатура была поддержана местными жителями, и с сентября 2024 года он занимает эту должность. «Я понимаю ответственность со своей стороны, знаю, какую работу проводить. Делаю для народа, люди это ценят и поддерживают», — говорит он.
Вовлеченность в общественно-политическую деятельность по линии партии «Единая Россия» позволяет ему выстраивать эффективное взаимодействие с администрацией района, города, с правительством Иркутской области, Законодательным Собранием. «Есть поддержка со стороны секретаря регионального отделения партии, губернатора Игоря Ивановича Кобзева. Он часто общается с нами — участниками СВО, ставшими главами и депутатами в муниципальных образованиях», — отметил Александр Хливицкий.