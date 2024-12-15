Партия Шольца исключает поставки Taurus Киеву в предвыборной программе

«Мы поддерживаем решение канцлера Олафа Шольца не поставлять крылатые ракету Taurus из запасов бундесвера», — говорится в материале.
Согласно проекту, Германия и НАТО не должны становиться участниками конфликта на Украине.
Как отмечается, партия в целях защиты Украины и «обеспечения мира в Европе» выступает за обучение украинских военных и поставку ВСУ оружия и техники с осмотрительностью и чувством меры. Также СДПГ выражает свою приверженность дипломатической, военной, финансовой и гуманитарной поддержке Киева.
«Украина должна иметь возможность на равных вести возможные переговоры с Россией», — подчеркивается в черновике.
Шольц неоднократно отмечал, что Германия не будет поставлять ВСУ дальнобойные ракеты Taurus и давать Киеву разрешение на применение своего оружия для поражения целей на территории России.
Глава Христианско-демократического союза и главный конкурент в борьбе за пост канцлера Фридрих Мерц заявил, что в случае победы выдвинет Москве «ультиматум» о прекращении ударов по украинской инфраструктуре в течение суток, в противном случае он обещал поставить Киеву Taurus.
Шольц, в свою очередь, в ходе первой предвыборной речи обратился к оппоненту с призывом не играть в «русскую рулетку» c безопасностью ФРГ через подобные ультиматумы.
Досрочные выборы в Германии назначены на 23 февраля будущего года. Правительственный кризис начался после того, как по настоянию Шольца правительство покинул министр финансов Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин такого решения канцлер назвал нежелание главы минфина в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.