Партия Шольца исключает поставки Taurus Киеву в предвыборной программе

Как отмечается, партия в целях защиты Украины и «обеспечения мира в Европе» выступает за обучение украинских военных и поставку ВСУ оружия и техники с осмотрительностью и чувством меры. Также СДПГ выражает свою приверженность дипломатической, военной, финансовой и гуманитарной поддержке Киева.