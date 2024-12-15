Франция впервые за 12 лет направит в Сирию дипломатов

По его словам, это произойдет во вторник, 17 декабря. Целями поездки дипломатов станут возвращение влияния, установление первоначальных контактов с новыми властями и оценка гуманитарных потребностей населения. Кроме того, четырем дипломатам также необходимо будет проверить, выполняются ли заявления «довольно обнадеживающей новой власти, призывающей к спокойствию и, очевидно, не совершающей злоупотреблений».