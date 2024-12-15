Команда Трампа готова рассмотреть инициативу Орбана по Украине

«Необходимо прекратить боевые действия. И если в качестве первого шага предлагается некое прекращение огня, то мы внимательно изучим, что это означает», — сказал Уолтц, добавив, что до инаугурации Трампа 20 января 2025 года его команда «координирует» свои действия с администрацией демократа Джо Байдена.