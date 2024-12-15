МИД сообщил о частичной эвакуации персонала дипмиссии в Дамаске

«15 декабря в аэропорт “Чкаловский” [в Московской области] специальным рейсом ВКС Минобороны России с авиабазы “Хмеймим” осуществлен вывоз части персонала российских загранпредставительств в Дамаске», — сказано в сообщении.
Посольство в сирийской столице продолжает работу. Других дипломатических учреждений России в Сирии нет — до 2013-го работало консульство в Алеппо.
Москва также помогла в эвакуации сотрудников северокорейского, абхазского и белорусского посольств, они прибыли тем же рейсом.
8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии, главную роль в которой играет группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена), свергла режим президента Башара Асада, он покинул Сирию и прилетел в Москву вместе с членами своей семьи. Россия предоставила ему убежище.
Замглавы МИД Михаил Богданов 12 декабря заявил, что Москва установила контакты с ХТШ. С ними встречались представители российского посольства, «обсуждали вопросы прежде всего обеспечения безопасности нашей дипмиссии и российских граждан», говорил дипломат.
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