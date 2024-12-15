МИД сообщил о частичной эвакуации персонала дипмиссии в Дамаске

8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии, главную роль в которой играет группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена), свергла режим президента Башара Асада, он покинул Сирию и прилетел в Москву вместе с членами своей семьи. Россия предоставила ему убежище.