ЕС внесет в «черный список» за «гибридные действия» 16 человек

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Евросоюз внесет в «черный список» в связи с «гибридными действиями» 16 граждан РФ, Грузии и Молдавии, а также три организации. Об этом сообщает радиостанция Polskie Radio со ссылкой на попавший в ее распоряжение проект списка.
По ее данным, в «черный список» войдут представители спецслужб и силовых структур, эксперты и журналисты.
8 октября Евросоюз утвердил новый механизм санкций в отношении России за якобы имеющие место «гибридные действия» и вмешательство в выборы за рубежом. 16 декабря главы МИД сообщества должны утвердить первый такой список вместе с 15-м пакетом антироссийских санкций, который содержит меры в отношении иностранных танкеров, перевозящих российскую нефть.