ЕС внесет в «черный список» за «гибридные действия» 16 человек

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Евросоюз внесет в «черный список» в связи с «гибридными действиями» 16 граждан РФ, Грузии и Молдавии, а также три организации. Об этом сообщает радиостанция Polskie Radio со ссылкой на попавший в ее распоряжение проект списка.