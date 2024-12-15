Олбани
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС внесет в «черный список» за «гибридные действия» 16 человек

Под рестрикции подпадут представители спецслужб и силовых структур, эксперты и журналисты из РФ, Грузии и Молдавии, отмечает радиостанция Polskie Radio.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Евросоюз внесет в «черный список» в связи с «гибридными действиями» 16 граждан РФ, Грузии и Молдавии, а также три организации. Об этом сообщает радиостанция Polskie Radio со ссылкой на попавший в ее распоряжение проект списка.

По ее данным, в «черный список» войдут представители спецслужб и силовых структур, эксперты и журналисты.

8 октября Евросоюз утвердил новый механизм санкций в отношении России за якобы имеющие место «гибридные действия» и вмешательство в выборы за рубежом. 16 декабря главы МИД сообщества должны утвердить первый такой список вместе с 15-м пакетом антироссийских санкций, который содержит меры в отношении иностранных танкеров, перевозящих российскую нефть.

ЕС
санкции