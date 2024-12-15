Белоруссия вывезла из Сирии всех дипломатов

МИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Все белорусские дипломаты покинули Сирию, Минск признателен Москве за помощь в их эвакуации. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИД.
«С учетом сложившейся на месте обстановки дипломаты посольства Беларуси в Сирии выведены в Минск. Посол Беларуси в Сирии Юрий Слука некоторое время будет в столице на консультациях, по итогам которых планируется провести углубленную оценку обстановки», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.
МИД Белоруссии выразил признательность «всем российским коллегам, которые обеспечили безопасное прибытие на родину» белорусских дипломатов.
Как проинформировали в министерстве, в Бейруте развернут временный консульский пункт посольства Белоруссии в Сирии «для продолжения консульской деятельности и оказания возможной помощи гражданам».