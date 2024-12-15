Олбани
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруссия вывезла из Сирии всех дипломатов

Минск признателен Москве за помощь в их эвакуации, отметили в МИД республики.

Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Все белорусские дипломаты покинули Сирию, Минск признателен Москве за помощь в их эвакуации. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИД.

«С учетом сложившейся на месте обстановки дипломаты посольства Беларуси в Сирии выведены в Минск. Посол Беларуси в Сирии Юрий Слука некоторое время будет в столице на консультациях, по итогам которых планируется провести углубленную оценку обстановки», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД Белоруссии выразил признательность «всем российским коллегам, которые обеспечили безопасное прибытие на родину» белорусских дипломатов.

Как проинформировали в министерстве, в Бейруте развернут временный консульский пункт посольства Белоруссии в Сирии «для продолжения консульской деятельности и оказания возможной помощи гражданам».