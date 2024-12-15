Белоруссия вывезла из Сирии всех дипломатов

«С учетом сложившейся на месте обстановки дипломаты посольства Беларуси в Сирии выведены в Минск. Посол Беларуси в Сирии Юрий Слука некоторое время будет в столице на консультациях, по итогам которых планируется провести углубленную оценку обстановки», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.